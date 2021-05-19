Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 19 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 218 bin 683 test yapıldı. Semptom gösteren 902 kişiyle birlikte toplam 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi.

233 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 233 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 45 bin 419’a yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Bugün iyileşen 9 bin 271 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 980 bin 516’ya yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 162 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7 olarak duyuruldu.

DÜN 223 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 18 Mayıs verilerine göre, 217 bin 276 test yapılırken semptom gösteren 916 hastayla birlikte 11 bin 937 yeni vaka tespit edilmişti. 203 kişi hayatını kaybederken 10 bin 125 kişi de sağlığına kavuşmuştu.