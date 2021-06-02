Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 2 Haziran tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 219 bin 461 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 54 milyon 586 bin 941’e ulaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI ARTTI

Semptom gösteren 586 hastayla birlikte 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697’ye çıktı. Can kaybı da 112 artarak 47 bin 768’e yükseldi.

1213 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 7 bin 372 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, ağır hasta sayısı da bin 213 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 1 Haziran verilerine göre, 223 bin 482 test yapılırken semptom gösteren 602 hastayla birlikte 7 bin 112 yeni vaka tespit edilmişti. 129 kişi hayatını kaybederken 9 bin 457 kişi de sağlığına kavuşmuştu.