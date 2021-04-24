Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 24 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 281 bin 183 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 905 kişiyle birlikte toplam 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi.

339 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 38 bin 11’e yükseldi.

52 BİN 297 KİŞİ İYİLEŞTİ

Bugün iyileşen 52 bin 297 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 22 bin 408’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI KORKUTUYOR

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 511 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 56.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 35.7 olarak duyuruldu.

DÜN 49 BİN 438 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 343 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 89 yeni hastayla birlikte toplam 49 bin 2438 vakanın tespit edildiğini ve 60 bin 176 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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