Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 26 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Test sayısında büyük düşüş gözlenen bugünkü tabloda toplam 268 bin 893 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 716 kişiyle birlikte toplam 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Tabloya göre son 24 saatte 353 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 38 bin 711’e yükseldi.

Bugün iyileşen 48 bin 27 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 121 bin 671’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 500’ÜN ÜSTÜNDE

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.4, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 563 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 35.2 olarak duyuruldu.

DÜN 38 BİN 553 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 347 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 801 yeni hastayla birlikte toplam 38 bin 553 vakanın tespit edildiğini ve 51 bin 236 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.