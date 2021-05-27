Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 27 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 219 bin 465 test yapıldı. Semptom gösteren 673 kişiyle birlikte toplam 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi.

CAN KAYBI ARTTI

Tabloya göre son 24 saatte 183 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 46 bin 970’e yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Bugün iyileşen 13 bin 102 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 70 bin 815’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 504 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9 olarak duyuruldu.

DÜN 166 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 26 Mayıs verilerine göre, 221 bin 214 test yapılırken semptom gösteren 681 hastayla birlikte 8 bin 738 yeni vaka tespit edilmişti. 166 kişi hayatını kaybederken 12 bin 205 kişi de sağlığına kavuşmuştu.