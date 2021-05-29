Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 29 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 222 bin 613 test yapıldı. Semptom gösteren 605 kişiyle birlikte toplam 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi.

137 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabloya göre son 24 saatte 137 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 47 bin 271’e yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Bugün iyileşen 11 bin 180 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 94 bin 279’a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 391 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9 olarak duyuruldu.

DÜN 164 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Mayıs verilerine göre, 220 bin 162 test yapılırken semptom gösteren 656 hastayla birlikte 7 bin 773 yeni vaka tespit edilmişti. 164 kişi hayatını kaybederken 12 bin 284 kişi de sağlığına kavuşmuştu.