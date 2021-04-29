Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 29 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Test sayısında düşüş gözlenen bugünkü tabloda 278 bin 108 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 715 kişiyle birlikte toplam 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi.

339 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 39 bin 737’ye yükseldi.

Bugün iyileşen 43 bin 253 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 255 bin 714’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI KORKUTUYOR

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.4, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 581 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 35.2 olarak duyuruldu.

DÜN 341 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Nisan verilerine göre, 283 bin 261 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 728 hastayla birlikte 40 bin 444 yeni vaka tespit edilmişti. 341 kişi hayatını kaybederken 45 bin 198 kişi de sağlığına kavuşmuştu.