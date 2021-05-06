Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 6 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Test sayısında düşüşün sürdüğü bugünkü tabloya göre 253 bin 382 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 401 kişiyle birlikte toplam 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi.

304 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 304 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 42 bin 187’ye yükseldi.

Bugün iyileşen 37 bin 298 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 626 bin 799’a yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİNİN ÜZERİNDE

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 378 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33.8 olarak duyuruldu.

DÜN 356 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mayıs verilerine göre, 229 bin 491 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 414 hastayla birlikte 26 bin 476 yeni vaka tespit edilmişti. 356 kişi hayatını kaybederken 35 bin 464 kişi de sağlığına kavuşmuştu.