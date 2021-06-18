Sağlık Bakanlığı güncel tabloyu açıkladı! İşte 18 Haziran verileri

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 18 Haziran Cuma gününün verilerine göre, 224 bin 128 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990’a ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 5 BİN 575

Son 24 saatte, semptom gösteren 497 hastayla birlikte 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728’e çıktı. Can kaybı da 59 artarak 49 bin 71’e yükseldi.

856 AĞIR HASTA VAR

Bugün, 4 bin 427 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 856 oldu.

DÜN 5 BİN 904 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

17 Haziran corona verilerine göre, semptom gösteren 509 hastayla birlikte 5 bin 904 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 62 kişi hayatını kaybederken 4 bin 143 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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