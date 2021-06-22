22 Haziran corona verileri açıklandı! Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 22 Haziran Salı gününün verilerine göre, 223 bin 238 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 58 milyon 997 bin 73’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 6 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Son 24 saatte, semptom gösteren 565 hastayla birlikte 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736’ya çıktı. Can kaybı da 57 artarak 49 bin 293’e yükseldi.

791 AĞIR HASTA VAR

Bugün, 5 bin 214 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 791 oldu.

DÜN 5 BİN 294 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 21 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 429 hastayla birlikte 5 bin 294 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 51 kişi hayatını kaybederken 5 bin 93 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

BAKAN KOCA’DAN AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yerli aşıyla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, “Turkovac'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız” dedi.