Sağlık Bakanlığı’ndan corona aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınına karşı sürdürülen aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca, her dört kişiden birinin aşısının tamamlandığını duyurarak “Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun %25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım” dedi.

AŞILAMADA YENİ DÖNEM

Bakan Koca, gün içinde yaptığı başka paylaşımda da “Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli” demişti.

Bakan Koca’nın duyurusu üzerine AŞTİ’de bulunan sağlık merkezinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerce yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Yetkililer tarafından aşılamanın başladığına yönelik yapılan anons ile birlikte çok sayıda kişi aşı olmak için belirlenen alana geldi.

Vatandaşlara onay kodu düzenlenerek, sisteme girişleri gerçekleştirildikten sonra corona virüsü aşısı yapıldı.

Aşılarını yaptıranlardan bir süre istirahat etmeleri istenirken, herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

“ÇOK GÜZEL SONUÇLAR ALDIK”

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sırrı Kotanoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

* Dün Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda, Esenboğa Havalimanı’nda, bugün de AŞTİ’de hem gelen hem de giden yolcular için aşı uygulamasına başladık. İki günde aldığımız rakamlar gayet güzel.

* Ankara’da yaklaşık 4 milyonu aşkın aşı yaptık. Çalışanları yerinde aşılamak adına başlattık bu uygulamayı. Bugün yaklaşık 10’u aşkın AVM’de başladık, dün başladığımız YHT garında çok güzel sonuçlar aldık.

* Havalimanı ile görüştüm, arkadaşlar orada da aşılamaya devam ediyor. Amacımız su; aşıya ulaşılabilirliği arttırmak, böylelikle aşı olan nüfusumuzu arttırmak. Bu pandemiyi aşı ile sonlandırma gayesindeyiz.

* Hastaneler, sağlık merkezlerimiz hepsinde 24 saate varan aşı hizmetimiz var. Halkımız bir an önce randevu alarak, randevu alamıyorsa bu tür yerlerde aşıyı olalım ve inşallah pandemiyi el birliği ile halledeceğiz, tek amacımız bu.

AŞTİ’de aşılarını yaptıran vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını, randevu almadan kolaylıkla aşılarını yaptırabildiklerini söyledi.