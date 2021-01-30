Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne 1 personel Ankara Külliyesine, 7 personel İstanbul Külliyesine olmak üzere toplam 8 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Başvurular 29.01.2021 ile 12.02.2021 tarihleri arasında; İstanbul'u tercih etmek isteyen adaylar “Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Külliyesi) Personel Daire Başkanlığı adresine; Ankara'yı tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Külliyesi) Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.