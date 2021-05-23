Sağlık çalışanları ek ödeme değil haklarını istiyor

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol sağlık çalışanlarına Ocak, Şubat, Mart aylarında ödenmeyen ek ödemenin, yayınlanan yazıyla Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ödeneceğinin açıklanmasına tepki gösterdi. Doğruyol, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ek ödeme yazısı yine adalet, eşitlik ve hakkaniyetten yoksun olduğunu belirterek, “Sürekli gündemde olan sağlık çalışanlarının ek ödemesi, sağlık çalışanlarına ‘Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor' dedirtiyor” dedi.

MAYIS AYININ SONUNA GELDİK ÖDEMELER NEREDE?

​Mayıs ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz bir ödeme yapılmadığını söyleyen Ahmet Doğruyol, “​Her seferinde yayınlanan ek ödeme yazısıyla sokaktaki vatandaşımız da dahil olmak üzere, kendi aileleri bile, hemen herkes sağlık çalışanlarımızın iki kat maaş aldığını zannediyor. ​Ancak, yayınlanan ek ödeme yazısı sağlık çalışanlarımıza ek ödeme dağıtmak için değil, adeta dağıtmamak üzerine planlanmakta. ​Ek ödeme dağıtılacak olan, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarının genel olarak çalışanların izin aylarına tekabül etmesi ve bir yılda 12 günden geri kalan yıllık izinlerde ek ödemenin kesilecek olması pek çok sağlık çalışanımızın ek ödeme almamasını da beraberinde getirecektir” diye konuştu.

​NEYİN AKTİF ÇALIŞMA SÜRESİ GÖZETİLECEK?

Yazıda “aktif çalışma süresi gözetilecek” denmesi sonucunda, idarelerin doktorun, hemşirenin baktığı hastaların tek, tek covid hastası mı, normal hasta mı diye çetelemesinin yapılması ve ona göre dağıtılacak ek ödemenin hesaplamasının anlamakta zorlandıklarını da belirten Doğruyol şunları söyledi:

* ​Hekim dışı sağlık hizmetleri sınıfının yani hemşire, ebe, teknisyen gurubunun çarpanının 0,40 olması, bir başka meslek gurubu çarpanının 14,45 olması, bir hastanede sağlık hizmetleri sınıfının emeklerini görmezden gelmek, meslek gurupları içerisinde en düşük ek ödemeyi vermek hangi akla mantığa vicdana sığar? Bir hastanede bir sağlık çalışanı çok cüzi ek ödeme alırken, aynı hastanede çalışan bir başka meslek grubu yerine göre 80-100 kat fazla ek ödemeyi nasıl alabilir? Soruyoruz, bu nasıl bir adalettir?

​ARTIK SAĞLIK ÇALIŞANININ SESİNİ DUYUN

Covid-19’lu hastalarla sürekli muhatap olan, aile hekimliği sisteminde çalışanlara neden hiçbir ödeme yapılmadığını da soran Doğruyol sözlerini şöyle sürdürdü:

* Tüm memurların esnek çalıştığı dönemde esnek çalışmayan, tüm memurların mesaisi altı saate indirildiği dönemlerde 8 saat çalışan, Ramazan Bayramı öncesi Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm memurların 2,5 gün idari izinli olduğu tatilde bile çalışan sağlık çalışanımızın sesini duyun. ​Biliniz ki sağlık çalışanları ek ödeme istemiyor.

* Bugün pek çok sağlık çalışanımızın memurumuzun maaşı, hastanelerde çalışan taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçirilen arkadaşlarımızın maaşlarının altında kalmıştır. Bir hemşirenin 2002 yılı maaşıyla bu günü kıyaslarsak bu gün bir hemşirenin maaşı 9 bin TL civarında olmalıdır. Taşerondan geçen sürekli işçi kadrosundaki arkadaşlarımız elbette hak ettiklerini alacaklar ve almalılar. Ancak, memurların, sağlık çalışanlarının da hakkını verin.