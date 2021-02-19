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Sağlık memuru COVID-19’a yenik düştü

Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görev yapan şube müdürü ve Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan (55) COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Aslan'ın Memur-Sen Genel Merkez Binası önünden kaldırılan cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:09, 19/02/2021
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Sağlık memuru COVID-19’a yenik düştü

Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak çalışan, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan’ın bir süredir Ankara’da COVID-19 nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Bugün Memur-Sen Genel Merkez Binası önünden kaldırılan Aslan’ın cenazesi, defin için Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki Gürbüz köyüne gönderildi.

Sağlık-Sen’in mesajında, “Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcımız, aziz ağabeyimiz Abdülaziz Aslan hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun” denildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Abdülaziz Aslan, 55 yaşındaydı.

2 GÜNDE 3 SAĞLIK ÇALIŞANI

Türk Tabipleri Birliği, 2 günde 3 sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Abdülaziz Aslan’ın yanı sıra Tokat Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personeli Güven Erarslanlar ve Antalya’da çalışan iş yeri hekimi Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu’nun COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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