Sağlıkçılar AKP’li il başkanın önünde hazır kıta bekledi

AKP İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk, bayramın ikinci günü Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Hastane dışında kendisini tek sıra hazır katı bekleyen acil servis çalışanlarıyla bayramlaşan Aldemir daha sonra servisin içine girdi.

FOTOĞRAFLAR TEPKİ ÇEKTİ

İl Başkanı Aldemir, bayramlaşma fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak, “İl Gençlik Kolları Başkanımız Mesut Aktürk ve yönetim kurulu üyelerimizle beraber salgın sürecinde büyük emek ve gayretle çalışan sağlık ordumuzun nezdinde acil serviste görev yapan arkadaşlarımızla bayramlaştık. Rabbim kolaylıklar versin bayramınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı. Ama kısa süre sosyal medyada yayılan fotoğraflara vatandaşlar tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir Esnaf kan ağlarken... Herkese yasak, AKP'li başkana serbest!