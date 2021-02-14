Sağlıkçılara verilen yemekten çıktı! Mide bulandırdı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık emekçilerine verilen yemekten böcek çıktığını açıkladı.

“REVA GÖRÜLEN YEMEK BU MAALESEF”

SES Diyarbakır Şubesi böcek çıkan yemeğin resmini sosyal medyadan paylaşarak şu ifadeleri kıllandı:

“Dün Gazi Yaşargil EAH'de verilen yemekte böcek görüldü. Sağlık emekçilerine reva görülen yemek bu maalesef. Direkt valiliğin oluruyla özelleştirilen yemekhane için rant ve talan gözetilmiştir sadece. Yemekler kalitesiz, çeşitlilik yok ve porsiyon az, ama rant çok…”

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