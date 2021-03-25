Sağlıkçıların şehit sayılması reddedildi

CHP’li vekil Çetin Arık, “Sağlık çalışanları Covid sürecinde kendi canlarını düşünmeden insanları hayatta tutabilmek için insanüstü gayretle çalıştı” dedi ve şunları söyledi:

“Görülmeyen bir düşmana karşı savaş var. O halde savaş sırasında yaşamını yitirenlerin şehit kabul edilmesi gerekmez mi? Çocukları ‘Benim babam şehit' deme onurunu taşısın. Virüse karşı çalışırken can veren sağlık çalışanlarının şehit sayılmasını, yakınlarının da şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmasını sağlayalım. Onlar bir hayatı kurtarabilmek için arkalarında gözü yaşlı eş ve çocuk bıraktı. Sağlık çalışanlarını onurlandıralım. Sadece şehitlik değil özlük haklarında da iyileştirme yapalım.”