Şahigül Buluş cinayetinde 2 gözaltı

Maltepe Başıbüyük Barajı yakınında saat 14.30 sıralarında balık tutmaya giden 2 arkadaş, yerde hareketsiz halde yatan bir kadın gördü. Yarı çıplak halde olan kadının kanlar içerisinde olduğunu fark eden iki arkadaş hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KESİCİ ALET İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay yerine giden sağlık ekipleri, çalılıklar arasındaki kanlar içerisinde yatan kadının ölü olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, OYİ (Olay Yeri İnceleme) ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerine bilgi verdi. Yapılan ön incelemede, kesici alet ile yaralandığı ve buna bağlı öldüğü anlaşılan kadının, 37 yaşındaki Şahigül Buluş olduğu tespit edildi.

KAYIP İLANI

Hakkında kayıp ihbarı bulunan kadın ile ilgili araştırma yapan ekipler, Bulut'un en son 3 Haziran'da 21.30 sıralarında M.T. isimli bir erken ve S.B. isimli kadınla evinden ayrıldığı anlaşıldı. Polis ekiplerince ikilinin şüpheli olduğu tespit edildi. İki şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.