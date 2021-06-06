Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şahigül Buluş cinayetinde 2 gözaltı

İstanbul’da baraj kenarında cesedi bulunan Şahigül Buluş’un öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında kayıp ilanı bulunan Buluş’un en son gözaltına alınan iki şüpheli ile görüldüğü belirtildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 09:31, 06/06/2021
HaberlerGündem
Şahigül Buluş cinayetinde 2 gözaltı

Maltepe Başıbüyük Barajı yakınında saat 14.30 sıralarında balık tutmaya giden 2 arkadaş, yerde hareketsiz halde yatan bir kadın gördü. Yarı çıplak halde olan kadının kanlar içerisinde olduğunu fark eden iki arkadaş hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KESİCİ ALET İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay yerine giden sağlık ekipleri, çalılıklar arasındaki kanlar içerisinde yatan kadının ölü olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, OYİ (Olay Yeri İnceleme) ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerine bilgi verdi. Yapılan ön incelemede, kesici alet ile yaralandığı ve buna bağlı öldüğü anlaşılan kadının, 37 yaşındaki Şahigül Buluş olduğu tespit edildi.

KAYIP İLANI

Hakkında kayıp ihbarı bulunan kadın ile ilgili araştırma yapan ekipler, Bulut'un en son 3 Haziran'da 21.30 sıralarında M.T. isimli bir erken ve S.B. isimli kadınla evinden ayrıldığı anlaşıldı. Polis ekiplerince ikilinin şüpheli olduğu tespit edildi. İki şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Balık Cinayet gözaltı Haber istanbul Kadın Polis Sağlık