Sahile ölü anguslar vurdu

İthal angusların İskenderun limanından ülkeye dağıtımı tepki toplamayı sürdürüyor. Limana yanaşan gemilerdeki angusların kokusundan rahatsız olan Hatay'ın İskenderun ilçesi sakinleri, bir süredir nakliyeye son verilmesini istiyordu.

İstek henüz çözüme kavuşturulamamışken, tepkiye neden olan bir başka olay da Arsuz ilçesinde yaşandı. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde İskenderun limanına yaklaşan gemide telef olan bazı anguslar denize atıldı. Anguslar akıntının etkisiyle Arsuz Akçalı Mahallesi'nde karaya vurdu.

BELEDİYENİN İŞ MAKİNALARI MÜDAHALE ETTİ

Arsuz Belediyesi'ne bağlı iş makinaları angusları bulundukları yerden tahliye etti. Anguslardan birinin tahliyesi de Arsuzlular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

“YETKİLİLERİ SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ”

Durum, angus tartışmasını yeniden alevlendirdi. Sorun, çözüme kavuşturulsun isteniyor. Arsuz Saklıkent ve Gökkuşağı sitesi sakinleri yetkililerin harekete geçmesini, angus problemine çözüm bulunmasını istiyor. Mahalle sakinleri yaptıkları açıklamada “Yaklaşan turizm sezonu öncesi böyle manzaralarla tekrar karşılaşmamak için yetkilileri bir kez daha sorumluluk almaya davet ediyoruz” denildi.

UZUNCA BİR SÜREDİR TEPKİ VAR

Angusların uzunca bir süredir İskenderun limanından yurda giriş yapması çok sayıda STK, siyasi parti, meslek odasının tepkisine neden oluyor. Sevkiyat sırasındaki kokunun çok yüksek olduğunu söyleyen İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, pandemiyi işaret ederek; “Toplum sağlığını düşünerek bunun sonlandırılması gerektiğini” söyledi.