Sahillerde 1 Temmuz beklenmedi

Covid-19 önlemleri çerçevesinde 1 Temmuz'da başlayacak yeni dönem öncesindeki sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan son pazar gününde Kuşadası plajları doldu.

Büyük bölümü yabancı turistlerin oluşturduğu kalabalıklara birçok Türk vatandaşı da karıştı. Bugün yapılan YKS sonrası stres atmaya çalışan gençlerin de sahillere hücum etmesiyle yabancıların yoğun olduğu plajlarda yer kalmadı.

POLİS NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Site ve yazlıkların bulunduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştıran vatandaşların denize girmesini engelleyen polis ekipleri, yabancıların daha yoğun olduğu yerlere müdahalede zorlandı. Yerli ve yabancı ayırımı yapılamadığı için kalabalıklara müdahale edilmedi.

İlginizi Çekebilir İşte yasağın son gününde İstanbul