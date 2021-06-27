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Sahillerde 1 Temmuz beklenmedi

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda sokağa çıkma kısıtlamasının son kez uygulandığı bugün, plajlar doldu taştı. Büyük bölümü sokağa çıkma yasaklarından muaf olan yabancılardan oluşan kalabalığın içine Türk vatandaşlar da karıştı. Polis ekipleri ne yapacağını şaşırdı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 18:35, 27/06/2021
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Sahillerde 1 Temmuz beklenmedi

Covid-19 önlemleri çerçevesinde 1 Temmuz'da başlayacak yeni dönem öncesindeki sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan son pazar gününde Kuşadası plajları doldu.

Büyük bölümü yabancı turistlerin oluşturduğu kalabalıklara birçok Türk vatandaşı da karıştı. Bugün yapılan YKS sonrası stres atmaya çalışan gençlerin de sahillere hücum etmesiyle yabancıların yoğun olduğu plajlarda yer kalmadı.

POLİS NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Site ve yazlıkların bulunduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştıran vatandaşların denize girmesini engelleyen polis ekipleri, yabancıların daha yoğun olduğu yerlere müdahalede zorlandı. Yerli ve yabancı ayırımı yapılamadığı için kalabalıklara müdahale edilmedi.

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