Sahte altın patlaması

Covid 19 virüsü salgınıyla giderek daha da ağırlaşan geçim sıkıntısı evlenecekleri de vurdu. Düğün sezonu yaklaştıkça, özellikle bazı şehirlerde yüklü miktarda altın takma geleneği gelin ve damatlarla birlikte aileleri de düşündürüyor.

‘DÜĞÜN SEZONU AÇILDI, İŞLER YÜZDE 40 ARTTI’



Düğün sezonu yaklaşırken altın alışverişine bütçe ayıramayan gelin ve damat adayları imitasyon dükkanlarının yolunu tutuyor. Bu dükkanlarda bir düğünde gelinin ihtiyacı olan tüm takıları bulabilen gelin adayları, 10 bin liralık altın alışverişini 1000 liraya tamamlayabiliyor.

30 liraya da 300 liraya da bileziğin satıldığı dükkanlarda hediyelik alanlar da oluyor. Kısıtlamaların esnetilmesi ve normalleşme adımlarıyla beraber son haftalarda bu piyasada da işlerin yüzde 40 arttığı belirtiliyor.



Antalya’da imütasyon altın satan Sevim Karaca, “Pandemi nedeniyle işler durmuştu ama yeniden hareketlendi” dedi. Altın almaya gücü yetmeyen gelin ve damat adaylarının son dönemde dükkanına daha yoğun ilgi göstermeye başladığını anlatan Karaca, “İnsanların maddi durumu uygun olmadığı için düğünde gösteriş olsun diye mecburen imitasyonu tercih ediyor” diye konuştu.

GİZLİ GİZLİ ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Karaca, zaman zaman ilginç yaşam hikayelerine de şahitlik ettiğini söylüyor. Bir çiftin yakın zamanda gelip gizli saklı alışveriş yaptığını anlatan Karaca, Gelin adayı taktı, takıştırdı. Her şeyi beğendi. Damat adayına ‘Aşkım nasıl olsa kimse bilmeyecek’ dedi.

Tam o sırada gelin adayının bir tanıdığı içeri girdi. Oje almaya gelmiş. İçeride bir şaşkınlık yaşandı. Tanıdığı, gelin adayına ‘Hayırdır bunlar ne?’ dedi. Kızcağız bir şaşkınlıkla ‘Deniyoruz abla’ dedi. Ancak durumu herkes anlamıştı” diye konuştu.



“İLK GÜN VİTRİNE KOYAR KOYMAZ KAPIŞILDI”

Deneme amacıyla İstanbul’dan bire bir orijinaline benzeyen imitasyon 10 bilezik getirip vitrine koyduğunu ve aynı gün tamamının satıldığını anlatan Karaca, o günbu işten para kazanabileceğini düşünüp işini büyüttü.

Karaca, zamanla Antalya’nın en tanınmış imitasyoncusu oldu.

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DHA