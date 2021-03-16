Sahte bahis kuponuyla 500 bin liralık vurgun

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte bahis kuponları düzenleyerek nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Şüphelilerin, sosyal medya araçlarını kullanarak, kazanma garantili yasal bahis kuponu yaptırdıklarına dair ilanlar verdiklerini, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programıyla kazanılmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden ‘vergi’ adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarını belirlendi.

4-5 HESABA YATIRDIKTAN SONRA ÇEKMİŞLER

Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden ekipler elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin’de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, bir tabanca, yedi fişek ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüpheliler üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan 20’nin üzerinde kişinin bu yolla dolandırıldığı, paraları başkalarının üzerine açtıkları hesaplara yatırttıkları ve 4-5 transfer yaptıktan sonra paraları çektiklerini tespit etti. Şahısların bu hesaplar üzerinde yaklaşık 500 bin liralık para transferi yaptıkları belirlendi.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.S., F.A., İ.İ., İ.U., K.Ö., Ş.Ş. ve Y.Ş. tutuklanırken, A.Ş., Y.Ş., M.B., İ.K., M.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin banka ATM’lerinden para çekme anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Oldukça rahat oldukları görülen şahısları bankamatiklerde para çekme işlemini yaptıktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi ayrılmaları dikkat çekti.