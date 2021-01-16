Sahte içki bilançosu: Ele geçirilen 11 ton, zehirlenen 3 kişi

Etil alkolün innternetten satışının yasaklanmasının ardından, merdiven altına inen imalathanelere düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde kozmetik ürünlerinin bulunduğu bir depoya yapılan operasyonda 7 bin 803 litre etil alkole el konuldu. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesi Meriç Mahallesinde bulunan ve kozmetik malzemelerinin bulunduğu bir depoda alkollü içki üretimi ve etil alkol içerisinde bulunan denatonyum benzoat (acı tat veren kimyasal madde) maddesi arıtmak amacıyla tesis kurduğu ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonda 5 litrelik bidonlar içerisinde ambalajlanmış, IBC Tanklar içerisinde dökme olarak ve 1 litrelik cam şişeler içerisine konulmuş piyasa değeri 375 bin TL olan toplamda 7 bin 803 litre etil alkol, 520 adet marka etiketi ve 12 adet 20 santimetreküplük anason aroması ele geçirdi. Ekipler, etil alkolün içkiye dönüştürülmesinde kullanılan makineye de el koydu. Operasyonda depoda yakalanan1 şüpheli ise gözaltına alınırken hakkında yasal işlem başlatıldı.



ADANA’DA 3 TON SAHTE İÇKİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık, Hadırlı ve Havuzlubahçe Mahallelerinde içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Polis, 3 adrese yaptığı eş zamanlı baskında 2 bin 925 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularından sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KENDİ YAPTIKLARI ALKOLDEN ZEHİRLENDİLER

Bursa’da kendi yaptıkları ev yapımı alkolü içince fenalaşan 3 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Panayır Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta oturan K.Ü, M.S ve K.A., kendi yaptıkları ev yapımı alkolü içmeye başladı. Bir süre fenalaşan 3 genç, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 arkadaşın sahte alkolden zehirlendiğini belirledi. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İHA-DHA

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