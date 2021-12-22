Sahte içki bir can daha aldı
Sahte içki can almaya devam ediyor. Şanlıurfa'da evinde yaptığı sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan İmam Demir (56) hayatını kaybetti.
Kısas Mahallesi’nde 2 çocuk babası İmam Demir, evinde hazırladığı sahte içkiden içtikten sonra fenalaştı.
Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahale sonrası İmam Demiri, ambulansla hastaneye kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla yoğun bakımda tedaviye alınan Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Demirin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. İHA