Sahte içki bir can daha aldı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde sahte içkiyi içerek zehirlendiği öne sürülen Mustafa Ersöz (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 10 Aralık'tan bu yana, 17 kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 62'e ulaştı.

Latif SANSÜR

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Sultanhisar Atça Mahallesin’de yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten içki siparişi verdi.

Gelen içkiyi içtikten sonra fenalaşan Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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