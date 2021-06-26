Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sahte içki kâbusu! Can kaybı ve zehirlenenlerin sayısı arttı

Tekirdağ Çorlu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Öte yandan sahte içkiden zehirlenip, hastanede tedavi görenlerin sayısının da 17'ye çıktığı belirtildi.

Güncellenme: 20:04, 26/06/2021
HaberlerGündem
Sahte içki kâbusu! Can kaybı ve zehirlenenlerin sayısı arttı

Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam’ın önceki gece yaşamını yitirmesinin ardından yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65) de bugün hayatını kaybetti. Kırcaali’nin evinde yapılan aramada pet şişe içinde sahte rakı bulundu.

ZEHİRLENENLERİN SAYISI 17’YE YÜKSELDİ

Bu arada sahte içkiden zehirlenip, hastanede tedavi görenlerin sayısının da 17’ye yükseldiği belirtildi. 9’u entübe edilen hastaların tedavileri sürüyor.

2 BÜFECİ TUTUKLANDI

Polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden ilçede büfe işleten Hüseyin C. ile Süleyman M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hüseyin C. ile Süleyman M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor. DHA

İlginizi ÇekebilirTekirdağ'da sahte içki operasyonu: 5 kişi gözaltındaTekirdağ'da sahte içki operasyonu: 5 kişi gözaltında
Çorlu Pakistan Polis Tekirdağ
Yayınlanma Tarihi:20:03,