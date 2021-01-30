Sahte içkiden bir ölüm daha

Mustafakemalpaşa ilçesi Durumtay Mahallesi’ndeki evinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan İ.H.S. (51), 112 Acil Servis ambulansıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen İ.H.S. kurtarılamadı.
EVİNDEN 55 LİTRE SAHTE İÇKİ ÇIKTI
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda İ.H.S.’nin sahte içkiyi Balıkesir’in Susurluk ilçesinde ikamet eden M.S.’den (61) aldığını belirledi. M.S.’nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 55 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (İHA)