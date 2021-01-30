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Sahte içkiden bir ölüm daha

Bursa'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Sahte içkiyi sattığı belirlenen . M.S. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 55 litre sahte içki ele geçirdi.

Güncellenme: 15:08, 30/01/2021
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Sahte içkiden bir ölüm daha

Mustafakemalpaşa ilçesi Durumtay Mahallesi’ndeki evinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan İ.H.S. (51), 112 Acil Servis ambulansıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen İ.H.S. kurtarılamadı.

Foto: İHA / İçkileri sattığı belirlenen M.S.’nin evinden 55 litre sahte içki çıktı.

EVİNDEN 55 LİTRE SAHTE İÇKİ ÇIKTI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda İ.H.S.’nin sahte içkiyi Balıkesir’in Susurluk ilçesinde ikamet eden M.S.’den (61) aldığını belirledi. M.S.’nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 55 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (İHA)

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