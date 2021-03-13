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Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Zipline" projesinin yapımı ve 10 yıl süreyle işletilmesi ve sürenin sonunda Belediyeye devredilmesi işini ihaleye çıkarıyor.

Güncellenme: 12:10, 13/03/2021
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Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya İli, Erenler İlçesi, 13400 ve 7894 nolu parsellerde bir ayağı olan, diğer ayağı da Sakarya Park 2.Etap alanı içerisinde bulunan, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ile “Zipline” projesinin yapımı ve 10 yıl süreyle işletilmesi ve sürenin sonunda Belediyeye devredilmesi işini ihaleye çıkarıyor.

İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda 23.03.2021 tarihinde saat 15.00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

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