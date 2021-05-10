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Sakarya Üniversitesi farklı alanlara personel alımı yapacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversiteye 25 personel alımı geçekleştirilecek.

Güncellenme: 09:19, 10/05/2021
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Sakarya Üniversitesi farklı alanlara personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sakarya Üniversitesi'ne başvuracak adaylar başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini;

Doçentlik Belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.

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