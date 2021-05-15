Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Sakarya Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular online olarak “https://akb.sabis.sakarya.edu.tr” web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…