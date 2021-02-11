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Sakarya’da 3.7 büyüklüğünde deprem… Son depremler listesi

AFAD verilerine göre Sakarya saat 10.36'da 3.7'lik depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Akyazı ilçesi olarak belirlendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:15, 11/02/2021
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Sakarya’da 3.7 büyüklüğünde deprem… Son depremler listesi

Depremi yakından tanıyan illerimizden olan Sakarya’da, saat 10.36’da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derininde gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi deprem Konya Sakarya son depremler
Yayınlanma Tarihi:10:58,