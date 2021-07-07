Sakarya’da dere taştı; 1 kişi kayıp

Akyazı’da aniden başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dedeler Mahallesinde sağanak sonrası dere taştı. Dere yatağı kenarında evi bulunan Sami Özkul’un ise dışarıda devrilen direkle uğraşırken, sel sularına kapıldığı belirtildi. Özkul için bölgeye sevk edilen arama- kurtarma ekipleri, dere yatağı boyunca çalışma yaptı. Sami Özkul’u arama çalışmalarına devam ediliyor.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN KIZI BAYILDI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul’u arama çalışmaları devam ediyor. Sami Özku’lun kızı evlerinin önünde sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın, Benim babam buralardadır. Bırakın beni bulayım onu. Benim sesimi duyunca gelir dedikten sonra baygınlık geçirdi.

Emekli öğretmen Yaşar Bozan, sel sularına kapılan Sami Özkul’un kuzeni olduğunu belirterek, Biz sabah birlikte dayı oğlumun evinin önündeydik. Daha sel suları yükselmemişti. Bana, Arabaları dere kenarından uzak bir noktaya alalım dedi. Ben şeker hastasıyım eve gitmem gerekiyordu. Eve gidip yemek yedim. Sami’nin kaybolduğunu söylediler. Dere taşmıştı, etraf sel sularıyla kaplanmıştı. Hemen AFAD’ı aradık. Şu ana kadar izine rastlayamadılar, arama çalışmalarını dere yatağında ve çevresinde sürdürüyorlar dedi.

TOMRUK VE DEPO MALZEMELERİ SEL SULARIYLA SÜRÜKLENDİ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait depodaki tomruk ve malzemeler, sel suları ile Mudurnu Deresi’ne sürüklendi. Mudurnu Deresi Köprüsü altında biriken tomruklar, çevredekiler tarafından alınmak istenirken, orman muhafaza memurları izin vermedi.

KÖPRÜDE ÇÖKME OLDU

Öte yandan Mudurnu Deresi üzerinde bulunan Beldibi Mahallesinden geçen köprüde de çökme meydana geldi. Hanyatak, Boztepe, Mansurlar, Şahinler, Kayabaşı, Dere mahalleleri ile Açelya Yaylası’na geçişi sağlayan köprü, yaya ve araç ulaşımına kapatıldı.

Beldibi Mahallesi’nin muhtarı Erol Çelik, “Bölgemiz aşırı yağmur aldı. Yağmur nedeniyle sel sularının köprünün altını boşaltması sonucu köprüde çökme oldu. Yaklaşık 10 köye ulaşım sağlıyor” dedi. (DHA)

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