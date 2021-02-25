Sakarya’da feci kaza: Anne- baba öldü, 4 çocuk yaralandı

Kaza, gece saatlerinde, D- 650 Karayolu Adapazarı Güneşler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Umut Karaduman yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtaki Umut Karaduman ve eşi Nesrin Karaduman'ın yaşamını yitirdikleri belirlendi. Yaralanan yaşları 3 ile 12 arasında değişen 4 çocuk ise ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)