Salda’daki o görüntülere ceza geldi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Salda Gölü sahilinde nargile içen ve çamur banyosu yapan kişilere yaptırım uygulandığını açıkladı. Vali Arslantaş, Salda kıyısında nargile içen ve çamur banyosu yapan kişilerin yer aldığı görüntüleri paylaşması üzerine, göldeki denetlemelerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

5 KİŞİYE 2 BİN 135 LİRA CEZA VERİLDİ

Vali Arslantaş, “Sayın vekilim, görüntülerdeki yasaklamalara aykırı davranışlar için 5 kişiye idari yaptırım uygulandı bile. Koruma kullanma dengesi içinde Salda'mızı gelecek kuşaklara bırakmak için hep birlikte çalışacağız” diye açıklama yaptı.

Burdur Valiliği'nden alınan bilgiye göre göl çevresiyle ilgili yasaklara aykırı davranışta bulunduğu tespit edilen 5 kişiye, 2 bin 135 lira idari para cezası verildi.

YASAĞA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Kurban Bayramı'nda tatilci akınına uğrayan Salda Gölü'nde ortaya çıkan manzaralar pes dedirttirmişti. Bazı vatandaşlar yasağa rağmen nargile yakmış, sahilde de çukur açıp çamur banyosu yapanların görüntüleri dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10 Ağustos 2020'de Salda Gölü kenarındaki beyaz kumsalda sigara içilmesini, Burdur Valiliği de göl çevresinde çukur açmayı ve çamur banyosu yapmayı yasaklamıştı.