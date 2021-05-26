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Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle karşılık verince feleği şaştı

İstanbul Büyükçekmece'de tartıştığı arkadaşına saldıran kişi, arkadaşının başına piknik tüpüyle vurmasıyla kendini yerde buldu. Bir süre sonra ayağa kalkan kişi sendeleyerek olay yerinden uzaklaşırken, o anlar kameralara yansıdı.

Güncellenme: 10:01, 26/05/2021
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Görüntüler dün Büyükçekmece’de kaydedildi. İsimleri henüz belli olmayan iki arkadaş Büyükçekmece Gölü’nün kıyısında alkol aldı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İkiliden biri yolun karşısına geçip, kaldırımda yürürken arkasından gelen arkadaşının yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi marketin önündeki piknik tüplerinden birini alarak, arkadaşının kafasına vurdu.

Neye uğradığını şaşıran saldırgan kendini yerde buldu. Bir süre sonra ayağa kalkmayı başaran kişi olay yerinden sendeleyerek uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)

istanbul kalkan
Yayınlanma Tarihi:10:00,