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Saldırgan Çekmeköy’deki hayvanat bahçesinden kovulmuş

Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde 2 kişinin öldüğü,1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mustafa Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor. Hayvanat bahçesinin saldırıda hayatını kaybeden metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun oğluna ait olduğu, saldırgan Mustafa Ö'nün de bir süre burada işletmecilik yaptığı,  daha sonra ilişkisinin kesildiği belirlendi.

Güncellenme: 13:06, 10/03/2021
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Saldırgan Çekmeköy’deki hayvanat bahçesinden kovulmuş

Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö’nün  daha sonra buradan ilişkisi kesildi.  Aralarında bu sebepten dolayı alacak verecek meselesi çıktığı iddia edilen Mustafa Ö., dün hayvanat bahçesine geldi.

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadesine göre, Mustafa Ö., Salih Memişoğluyla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada  Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğluna daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Öye kurşun yağdırdı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Ö., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ofis girişinde bulunan Memişoğlu ve ofis içinde bulunan Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetti.

Olay yerinden geldiği otomobille kaçan Mustafa Öyü yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor. (DHA)

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Çekmeköy istanbul kavga Polis