Saldırıya uğrayan Levent Gültekin’den yeni açıklama

Muhalif gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri de Halk TV’de yayınlanan İki Yorum programının yorumcularından Levent Gültekin oldu.

Kanal binasının önünde dün kalabalık bir grubun yumruklu ve tekmeli saldırısına uğrayan Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ellerimle kafamı ve yüzümü korumaya aldığım için parmaklarım kırılmış onun dışında çok şükür iyim. Yani anlayacağınız dün akşamki İki Yorum'u kırık parmakla yapmışım” ifadesinde bulundu.

Saldırganların kim oldukları henüz bilinmezken, saldırıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.