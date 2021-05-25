Salih Memişoğlu cinayetinde iddianame tamam

İstanbul Çekmeköy'de 9 Mart 2021 günü bir hayvanat bahçesinde, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı;

Şüpheli Mustafa Öztürk ile Salih Memişoğlu arasında ticari ilişkiden kaynaklı husumet sebebiyle olay yeri olan Çekmeköy'deki işletmede buluştu. İkili buradan işletmenin ofis bölümüne geçti. Ofiste diğer maktul Ömer Faruk Zengin, müşteki Osman Özgölet ve müşteki Ahmet Haşim Öz de yer aldı. Tartışma sırasında Mustafa Öztürk, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'i silahla vurarak öldürdü. Osman Özgölet'i ise ateş ederek ağır yaraladı. Ofis binasında bulunan müşteki Ahmet Haşim Öz ise doğrultulan silahtan dışarı kaçarak kurtuldu.

KAÇARAK KURTULMUŞLAR

Şüpheli Mustafa Öztürk'ün ofis bölümünden ayrılacağı sırada dışarıda bekleyen ve silah seslerini duyan müştekiler Fatih Gümüş ve Halit Akkaya ile karşılaştığı ve müştekilerden Fatih Gümüş'e silah doğrulttuğu, ateş etmeye çalıştığı ve silahın tutukluk yaptığı, daha sonra müşteki Halit Akkaya'ya silah ile ateş ettiği ve Akkaya'nın olay yerindeki gişeye kendisini atarak kurtardığı anlatıldı.

Mustafa Öztürk'ün olay yerinden aracıyla ayrıldığı, oğlu olan şüpheli Ensar Öztürk'ün iş yerine gittiği, buradan da yakınlarının yardımıyla bir arkadaşının ofisine gittiği, daha sonra da yakalandığı kaydedildi.

MEMİŞOĞLU'NU 10 YILDIR TANIDIĞINI ANLATTI

Şüpheli Mustafa Öztürk'ün ifadesinde, maktul Salih Memişoğlu'nu 10 yıldır tanıdığını, Park Of İstanbul isimli iş yerinin bulunduğu ormanlık alanı kiraladıklarını, Salih Memişoğlu ile ortaklıklarının bu şekilde başladığını söylediği aktarıldı. Maktul Ömer Faruk Zengin'in de söz konusu işyerinde çalıştığını ve herhangi bir husumeti olmadığını, Osman Özgölet'in de iş yerinde muhasebeci olduğunu anlattığı kaydedildi.

SÖZLERİNDEN DÖNMEYE BAŞLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İfadesinde, Salih Memişoğlu ile aralarının iyi olduğunu, işletme içerisindeki büfe ve yöresel ürünler pazarının işletme hakkını 2044 yılına kadar Salih Memişoğlu'nun vermek üzere taahhüt ettiğini, daha sonra işletmenin açılmaya başlamasıyla çok para kazanılacağının anlaşılması üzerine Memişoğlu'nun vermiş olduğu sözlerden dönmeye başladığını söylediği aktarıldı.

SİLAHI KAFASINA DAYADIĞINI SÖYLEDİ

Şüphelinin ifadesinde, olay tarihinde anlaşmazlıkları gidermek için işletmenin muhasebe biriminin bulunduğu konteynere gittiklerini, Salih Memişoğlu'nun kendisine el kol hareketleri ile ‘gel' demesi üzerine içeri girdiğini, tartışma yaşandığını anlattığına yer verildi. Salih Memişoğlu'nun ruhsatlı silah taşıyan yeğeninin kendisine gözdağı verircesine tavırda bulunduğunu, her şeyi sineye çekeceğini ya da silahı çekip Memişoğlu'na gözdağı vererek silahla tehdit edeceğini düşündüğünü ve eyleme geçerek silahı Memişoğlu'nun kafasına dayadığını söylediği anlatıldı.

Amacının kimseyi vurmak olmadığını, kendisini kurtarabilmek için sağa sola hedef gözetmeden ateş ettiğini, öfke patlaması yaşayarak yerde yatan Memişoğlu'na ateş ettiğini, daha sonra oğulları Bayram ve Ensar Öztürk'ün yanına gittiği ve onların bu olaydan haberi olmadığını söylediği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, MÜEBBET VE 60 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, Memişoğlu ile çalışanını öldüren Mustafa Öztürk'ün “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “kasten öldürme” suçundan müebbet ve 4 kişiye yönelik “öldürmeye teşebbüs” suçundan da 36 yıldan 60 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mustafa Öztürk'ün oğulları olan Ensar ve Bayram Öztürk'ün de “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianamede, iki akrabası Mehmet ve Satılmış Güneş hakkında ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan 15'er yıldan, 20'şer yıla kadar hapis le cezalandırılmaları talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.