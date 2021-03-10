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Salıncağın ipi boynuna dolandı

Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinin çardağındaki salıncakta sallanan 10 yaşındaki Melek el Ubeyd'in boynuna salıncağın ipi dolandı. . Küçük kızın çırpındığını gören anne ve babası tarafından ipten alıp hastaneye kaldırdı Melek doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Güncellenme: 16:00, 10/03/2021
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Salıncağın ipi boynuna dolandı

Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi Deveciler mevkiinde ikamet eden 10 yaşındaki Melek El Ubeyd’in ailesi serada çalışmaya gitti. Bu sırada bahçedeki çardakta kurulu salıncakta sallanan Melek El Ubeyd’in boğazına ip dolandı.

Küçük kızın çırpındığını gören anne ve babası, koşarak yanına geldi. Çocuğun boğazını ipten kurtaran aile kendilerine ait araç ile Serik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Melek El Ubeyd doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Foto: DHA

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Melek el Ubeyd’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün babası Cemal Nasir Ubeyd ve yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Serik ilçesine götürüldü. (DHA) 

aile anne Antalya