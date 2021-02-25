‘Sallayın düşecekler’ diye seslenen vatandaşa Akşener’den dikkat çeken cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanında fidan dikti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü ziyareti ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

“KALPLERİMİZDE YAŞAYACAK”

Fidan dikmeden önce açıklamalarda bulunan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

*Partimiz olarak, Covid-19'dan vefat eden doktorlarımızın, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın tümünün meslek şehidi ayılmasını defalarca önerdik. Geride bıraktıklarının şehit aileleri kapsamında bakılmasını defalarca önerdik.

*Onun gerçekleşmesinde başarılı olamadık ama onların hatıralarını sonsuza kadar yaşatmayı hedeflediğimiz bu zeytin bahçesinin oluşmasını başardık. Her birinin hatırası, aileleri kadar bizlerin de kalplerinde yaşayacaktır.

“59 YAŞINDAYIM, SATIŞ YAPMAK İÇİN KENDİMİZİ PARALIYORUZ”

Ardından Akşener, Büyükçekmece'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bir kırtasiye esnafı, Akşener'in, “İşler nasıl?” sorusuna iç çekerek şu yanıtı verdi:

“Hiç sormayın. Belediyemizin alışverişi ve desteği olmasa yemin ederim ben bugün (dükkanı) kapamıştım. İnanın 100 lira, 50 lira… (Kasayı işaret ederek) Bakın bugün 50 lira para var, saat 14.30. Bakın 59 yaşındayım, kendimizi paralıyoruz satış yapabilmek için.”

“DÖNER SATIŞI YÜZDE 80 DÜŞTÜ”

Lokantacı esnafı ise döner satışlarının yüzde 80 oranında düştüğünü belirterek, “20-25 kiloydu (döner satışı), şu anda dört-beş kilo. Yüzde 80 düştü” dedi.

“HİÇBİR DESTEK YOK”

Destek paketlerinden yararlanamadığını da söyleyen esnaf, “'Vereceğiz' dediler, henüz hala bir şey yok. Direkt yalan. Hiç öyle bir şey yok. Almadık yani. Sadece kira bedeli bin TL yatırmışlar, başka yok” ifadeleriyle dert yandı.

“MERAL HANIM SALLAYIN DÜŞECEK…DAMATTAN DEVAM…”

Dükkan içindeki bir vatandaş ise, “Meral hanım sallayın, sallayın düşecek… Damattan devam” diye seslendi.

Akşener, “Sallıyoruz gördüğün gibi. (Gülerek) ‘Silkele başkan düşecekler'…” sözleriyle yanıt verdi.

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