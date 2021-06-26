Samsun Büyükşehir Belediyesi restoran ve kafeterya kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti, kullanım ve tasarruf hakkı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olup Belediyemizin kirasında bulunan, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, 23 ada, 17 ve 27 no.lu parsellerde kayıtlı, 886,53 m² yüzölçümlü, “Taşhan” nitelikli taşınmaz Restoran ve Kafeterya olarak kullanılmak üzere, 10 yıl müddetle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile kiraya verilecektir.

İhale 01.07.2021 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.00'da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…