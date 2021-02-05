Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütün mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 06.30’da Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden çıkan çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)