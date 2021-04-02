Samsun Tabip Odası Başkanı Furtun: 2 haftalık tam kapanma şart

Türkiye’nin en riskli şehri olan Samsun’a, İstanbul ve Ankara’dan HES denetimi yapmak için takviye polisler getirildi. HES kontrolü kentteki işlek caddelerin tamamında uygulanmaya başlandı.

Sağlık İl Müdürlüğü araçları gün boyu corona önlemlerine uyulması için anonslar yaparken, vaka sayısının artması hastanelerde ki doluluk oranını yüzde 90’a kadar çıkardı. Temaslıları tespit etmeye çalışan filyasyon ekiplerinin ise yetersiz kaldığı ileri sürüldü. Kentte son 5 gün içerisinde yaklaşık 250 bin kişi HES uygulamasıyla kontrol edilirken karantina kurallarına uymayan 40 kişiye para cezası yazılıp öğrenci yurduna yerleştirildi.

TAM KAPANMA ŞART

Alınan tedbirlerin artık yetersiz olduğunu dile getiren Tabipler Odası Başkanı Funda Furtun, hastanelerdeki yoğunluğun arttığını ve kendisinin de corona olduğunu söyledi.

İngiliz mutantı virüsün çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Furtun, “Samsun’da temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten iş kolları dışındaki bütün iş kollarında salgın süresince çalışmaları durdurulmalı ve en az iki hafta tam kapanma uygulanmalıdır. Aşılama çalışmalarında, vaka sayıları çok yüksek olan illere öncelik verilmeli ve hızlı bir şekilde aşılama yapılması gerekiyor. Karadeniz Bölgesinde ki iller ama özellikle Samsun öncelikli iller arasına alınmalıdır. Başka şehirlerden çok riskli illere seyahat kısıtlaması yapılmalıdır. Öğretmenlerin çok acil bir şekilde aşılanması gerekiyor. Yüz yüze eğitimin bundan sonra aksamaması için okullarda her türlü tedbirin alınmalıdır” diye konuştu.