Samsun’da zorbalık: ‘Ramazandayız’ diyerek gencin içeceğini zorla çöpe attırdılar

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan ve kentin en kalabalık yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre bir apartman girişinde oturup içeceğini tüketen gence, yoldan geçen 3 kişi müdahale etti. Gruptan bir kişi, gencin yanına giderek “Lan Ramazan Ramazan” diyerek bağırırken, bir vatandaş ise, “Sana ne?” diye bağırdı. Ancak o vatandaşa da tepki gösteren şahıs, tekrar gence içeceğini çöpe atması için baskı yaptı.

ŞİKAYETÇİ OLACAĞINI SÖYLEYİP GİTTİ

Etrafını saran 3 kişiden çekinen genç, atacağını söylemesine rağmen grup uzaklaşmadı. Gruptan bir kişi de, “At kardeşim. At da bende gideyim. Bak çöp var orada, çöpe at” diyerek baskı yapmaya devam etti.

Baskılara dayanamayan genç elindeki içeceğini çöpe atmaya giderken, şikayetçi olacağını söyleyerek olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.