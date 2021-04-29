Samuray kostümlü virüs uyarısı: Sen anlatınca kafamıza girdi şimdi

Corona virüsü salgınında vakalar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ülke genelinde toplam 4 milyon 751 bin 26 kişi virüse yakalanırken, 39 bin 398 kişi ise hayatını kaybetti. Artan vakalar sonucunda 29 Nisan-17 Mayıs sokağa çıkma yasağı getirildi. Aylardır 81 ilde süren ve zorunlu hale getirilen maske takma kuralına ise bazı vatandaşlar hâlâ uymuyor.

Adana’da kentin en işlek caddelerinde vatandaşların bazıları hiç maske takmazken, bazı vatandaşlar ise maskesini koluna ve çenelerinin altına takıyor.

Tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen, kentin en işlek noktalarında maske takmayan vatandaşları uyarmak için kendi imkanlarıyla bir proje hazırladı. Vatandaşların dikkatini üzerine çekmek için samuray kostümüyle sokak sokak gezen Şen, maske takmayan vatandaşlara virüsün ciddiyetini anlatarak maske takmalarını sağladı.

“ÖLÜMÜN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR”

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Baraj Yolu Caddesi’nde dolaşarak maske takmayan vatandaşları uyaran Şen, maske takmadan yürüyen Bahir Ay isimli genci durdurarak takması için maske verdi. Bu sırada ise gencin, “Virüsten korkmuyorum. Ne korkacağım. Ölümün başımızın üstünde yeri vardır. Sen biraz anlatınca kafamıza girdi şimdi” demesi dikkat çekti. (İHA)



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