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Samuray kostümlü virüs uyarısı: Sen anlatınca kafamıza girdi şimdi

Adana'da artan vakalara dikkat çekmek için samuray kostümü giyen tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen, kentin işlek caddelerinde vatandaşları uyarıp maske dağıttı. Maske takmayan bir genci durduran Şen, virüsten korunmak için maskenin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bu sırada gencin ‘"Virüsten korkmuyorum. Ölümün başımızın üstünde yeri vardır. Sen anlatınca biraz kafamıza girdi şimdi" demesi dikkat çekti.

Güncellenme: 12:57, 29/04/2021
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Corona virüsü salgınında vakalar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ülke genelinde toplam 4 milyon 751 bin 26 kişi virüse yakalanırken, 39 bin 398 kişi ise hayatını kaybetti. Artan vakalar sonucunda 29 Nisan-17 Mayıs sokağa çıkma yasağı getirildi. Aylardır 81 ilde süren ve zorunlu hale getirilen maske takma kuralına ise bazı vatandaşlar hâlâ uymuyor.

Adana’da kentin en işlek caddelerinde vatandaşların bazıları hiç maske takmazken, bazı vatandaşlar ise maskesini koluna ve çenelerinin altına takıyor.

Tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen, kentin en işlek noktalarında maske takmayan vatandaşları uyarmak için kendi imkanlarıyla bir proje hazırladı. Vatandaşların dikkatini üzerine çekmek için samuray kostümüyle sokak sokak gezen Şen, maske takmayan vatandaşlara virüsün ciddiyetini anlatarak maske takmalarını sağladı.

“ÖLÜMÜN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR”

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Baraj Yolu Caddesi’nde dolaşarak maske takmayan vatandaşları uyaran Şen, maske takmadan yürüyen Bahir Ay isimli genci durdurarak takması için maske verdi. Bu sırada ise gencin, “Virüsten korkmuyorum. Ne korkacağım. Ölümün başımızın üstünde yeri vardır. Sen biraz anlatınca kafamıza girdi şimdi” demesi dikkat çekti. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:12:56,