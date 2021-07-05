Sanal bahis paralarını, kiralık banka kartlarıyla transfer ettiler

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 aylık çalışma sonrasında yasa dışı bahis sitelerinin para transferini yapan bir şebekenin varlığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda, suç örgütünün bir çok kişi adına hesap açtığı belirlendi.

HESAP KİRALAMA

Şebekenin internet üzerinden “Banka hesap kartı kiralanır” diye ilanlar verdiği, arayan kişilere ise farklı sebepler anlatılarak banka hesapları karşılığında bir kart için aylık 3 bin ila 5 bin lira arasında ödeme yapabileceklerini söyledikleri tespit edildi.

KİRALIK HESAPLARLA TRANSFER

İddiaya göre, şebeke üyeleri, kiraladıkları kimliklerle internet üzerinden bankacılık dışı para transferi yapan uygulamalarda hesap açtı. Sanal bahis paralarının bir kısmı bu hesaplar üzerinden transfer edilirken, bir kısmı da kiralık banka kartları üzerinden yurt dışına gönderildi.

11 GÖZALTI

Çalışmalarda, benzer yöntemler uygulayan 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için 2 Temmuz’da Pendik, Ataşehir ve Beyoğlu’nda eş zamanlı operasyon düzenlendi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

390 KİRALIK BANKA KARTI

Adreslerde yapılan aramalarda, farklı kişilere ait 390 banka kartı, 24 kişiye ait kimlik kartı, 41 cep telefonu, 3 ruhsatsız tabanca, 90 mermi, 2 pos cihazı, 2 para sayma makinası, 14 bin lira para, 2 bin euro, 200 dolar ve çok sayıda belge ele geçirildi.

KİMLİKLERLE ŞİRKET KURMUŞLAR

Elde edilen evraklarda yapılan incelemelerde, şebeke üyelerinin para çekmek için aldıkları kimlikleri kullanarak, çok sayıda şirket kurdukları öne sürüldü. Kimliklerini kullandıran isimlerden bazılarının adlarına şirket kurulduğu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledikleri iddia edildi.

8 BANKA KARTINA HAFTALIK 4 BİN 800 LİRA

Benzer şekilde banka kartı kiralamak için sosyal medyada çok sayıda ilan bulunduğu da ortaya çıktı. “Para kazandırıyoruz” başlığıyla verilen ilanlarda, fiyat tarifeleri de bulunuyor. İlanlarda iki kart için haftalık bin 200 lira vereceklerini söyleyen kişilerin, bir kişiden 8 kart alabileceklerini ve haftalık 4 bin 800 lira ödeyecekleri belirtiliyor. Uzmanlar, kişisel kullanım için verilen kartların kimseye verilmemesi konusunda uyarıyor. Suç mağduru olunmaması için kişisel bilgilerin paylaşımında da özen gösterilmesi gerektiği ifade ediliyor.