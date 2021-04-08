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Saniyeler içinde 1000 dolar çaldılar

İstanbul Beylikdüzü’nde bir iş yerine giren iki kadın el çabukluğuyla saniyeler içerisinde 1000 dolar çaldı. Şüpheliler çıktıktan sonra durumu anlayan iş yeri çalışanı durumu polise bildirince hırsızlar yakalandı.

Habip ATAM
Güncellenme: 10:05, 08/04/2021
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Saniyeler içinde 1000 dolar çaldılar

Olay, önceki gün Beylikdüzü’nde bulunan bir turizm firmasında meydana geldi. Firmaya giden iki kadın uçak bileti almak istediklerini söyledi. Kadınlardan biri iş yerinde çalışan görevli E.N.T.'nin yanına geçti. İkinci kadın ise diğer görevlinin yanına giderek sorular sormaya başladı.

E.N.T., kadının işlemlerini yaparken, ödeme sırasında, para üstünü vermek için kasadaki para destesini çıkardı. Bu sırada müşteri rolündeki kadın, banknot dolarların bulunduğu para destesine uzanarak bir şeyler anlatmaya çalıştı. Paraları eline alan kadın, banknotlar içerisinde bir şeyler göstermeye çalıştığı yalanı ve el çabukluğuyla 1000 dolar çaldı.

OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Paraları alan kadınlar işyerinden çıkarken, kasa hesabı yapan çalışanlar paralarının çalındığını fark ederek olayı polise bildirdi. Polis, güvenlik kameralarından iki kadının olay yerinden bir otomobille ayrıldığını belirledi. Önce otomobil sürücüsü yakalandı. Kadınları tanımadığını, yardım etmek için aracına aldığını söylen araç sahibi, yolda konuştuğu kadınlardan birinin numarasını kaydettiğini söyledi. Telefonla aranan kadınların Beyoğlu'nda olduğunu belirleyen polis, iki şüpheliyi Taksim'de kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üzerinde 1300 dolar ele geçirildi.

İran uyruklu olduğu öğrenilen F.T. (25) ve F.T. (27) isimli kadınlar emniyetteki işlemlerin ardından “yankesicilik” suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden biri serbest kalırken, diğeri hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

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Yayınlanma Tarihi:10:04,