Sanki öğretmen öğrencisini azarladı

KRİZİN 20. YILI

ANAYASA FIRLATMA, NANKÖR KEDİ VE EKONOMİK KRİZ…

19 Şubat 2001, Türkiye için ciddi bir krizin başladığı gündü. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan ‘Anayasa fırlatma' olayı sonrası ekonomik kriz patlamıştı. Sezer, toplantıda, Anayasa kitapçığını Ecevit'e doğru atmış Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan da aynı biçimde iade etmişti. Bu olay mevcut ekonomik krizi de tetiklemişti. Borsa yüzde 14.6 düştü, repo faizleri yüzde 760'a fırladı, 7.6 milyar dolarlık döviz çıkışı oldu. Hükümet ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli o dönemde yurtdışındaydı.

ORTAM ÇOK GERGİNDİ

MGK'YA, Başbakan yardımcıları Hüsamettin Özkan ve Mesut Yılmaz, kurul üyesi bakanlar, Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, kuvvet komutanları, bazı bürokratlar katıldı. O günlerde jandarmanın yürüttüğü ‘Beyaz Enerji' operasyonu, ANAP'lı Enerji Bakanlığı'na sıçramıştı. DGM savcısı ile hükümet arasında sorun yaşanırken Cumhurbaşkanı Sezer, ‘Yargıya müdahale edildiği' görüşündeydi. MGK da bu gergin ortamda başladı. MGK toplantılarında önce Başbakan, Cumhurbaşkanı ile ikili görüşür, sonra Başbakan yardımcıları ve Genelkurmay Başkanı odaya girer, ardından salona geçilir.

TOPLANTI YARIM KALDI

O gün de bu sıra izlendi ama sadece soğuk bir tokalaşma oldu, Cumhurbaşkanı Sezer konuşmadı. Salonda Anayasa kitapçığını açtı, yetkilerini sıraladı. Yargıya müdahale ve denetimle ilgili bizzat Başbakan Bülent Ecevit'i suçladı. Ecevit, “Bitti mi efendim” dedi. “Hayır bitmedi” sözü üzerine Hüsamettin Özkan, “Bilsek biz de Anayasa kitapçığı alırdık, ne yeri ne zamanı” dedi. Cumhurbaşkanı Sezer sinirlenip kitapçığı Ecevit ile Özkan'a fırlattı. Özkan da kitapçığı alıp Sezer'e doğru attı. Toplantı yarım kaldı, herkes salonu terk etti.

NANKÖR KEDİ

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Sezer'in adını Ecevit gündeme getirmiş Özkan da Ecevit'in yanından arayıp fikrini sormuştu. Olumlu cevap alınca TBMM'de imzaları topladı ve Sezer, Cumhurbaşkanı seçildi. Özkan, MGK'daki tartışma sırasında Sezer'e “Nankör kedi” dedi. Ecevit aynı gün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası “Sayın Cumhurbaşkanı MGK toplantısında kamu görevlilerinin önünde terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Aynı üslupla cevap verecek veya orayı terk edecektim. Toplantıdan çıkmayı tercih ettim” dedi. Koalisyon darbe aldı, ömrü de 2002'de sona erdi. Sezer ise görevine 2007 Ağustos ayına kadar devam etti.

AHMET NECDET SEZER: OLAYIN KAYNAGI FAZİLET

Ahmet Necdet Sezer, bu konuda sadece bir kez konuştu. Bu haber, 5 Kasım 2017'de SÖZCÜ'de yer aldı.

Sezer, “Herkes krizin Anayasa kitapçığından kaynaklandığını zanneder. Ancak konu Fazilet Partisi'nin kapatma davasıyla başladı. Ecevit iki kez benden FP'nin kapatılmamasını ve AYM üyelerine telkinde bulunmamı istedi. AYM'de görev yapmış biri olarak kırıldım ve reddettim, gerginlik yaşandı. MGK'da olanlar bu gerginlikten kaynaklandı'' dedi. FP, MGK krizinden 4 ay sonra Sezer'in Cumhurbaşkanı, Ecevit'in Başbakan olduğu dönemde, AYM tarafından kapatıldı.

BİR DAHA KONUŞMADILAR

Olayın üzerinden 20 yıl geçti. Aktif politikadan uzaklaşan Hüsamettin Özkan geçmişe dönüp baktığında “Yaşanmaması gereken bir olaydı” diye düşünüyor. Peki daha sonra Sezer ile bu konuyu hiç konuştular mı? Başbakan Vekili olduğu dönemde görev icabı görüştüler. Sezer, Özkan ve Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu, aynı uçakla tatbikatlara da gitti. Ancak Anayasa fırlatma konusu bir daha açılmadı, Sezer ile bu konuyu hiç konuşmadılar.

HİKMET SAMİ TÜRK O GÜNÜ ANLATTI

O gün MGK'da olmayan ve sonrasındaki Bakanlar Kurulu'na katılan dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, o gün yaşananları Sözcü HaftaSonu'na anlattı: “Ecevit üzgündü. Cumhurbaşkanından, bir öğretmenin öğrencisini azarlar gibi muameleyle karşılaşmıştı. Çok rencide edici olduğunu söyledi. Sezer, siyasetin içinden gelen biri olsa bunlar yaşanmazdı. MGK toplantıları öncesi Cumhurbaşkanı ile Başbakan ikili görüşüyor. Sorun varsa orada konuşmalı, kurula getirilmemeliydi. Bu olay koalisyonun sonunu hazırlayan konulardan biridir. Kısa sürede borsa düştü, yüklü döviz çıkışı oldu. Sonra Kemal Derviş ekonominin başına geldi. Uygulanan programla işler rayına oturmaya başlasa da kemer sıkmanın faturası halka yansıdı. Devlet Bahçeli erken seçim istedi. 2002'de vatandaş, koalisyonun 3 partisini de meclis dışında bıraktı. Derviş ve koalisyonun attığı adımların meyvelerini ise AKP iktidarı topladı.”