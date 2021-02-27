Şanlı bayrağımıza saygısızlık

Mardin'de Türkmen Yokuşu Caddesi üzerinde bulunan orta refüj direkleri söküldü. Bir yüzünde Mardin Valiliği diğer yüzünde ise Türk Bayrağı bulunan direkler, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir alanda yerlere atıldı.

Üst üste bir kenara bırakılan Türk bayraklı direkler hurdalık benzeri görüntü oluşturdu. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini halen kayyum Vali Mahmut Demirtaş yürütüyor. Demirtaş, geçen yıl çok tartışılan bir karara daha imza atmış ve 2018'de 2 milyon 158 bin TL harcanarak Kızıltepe Kavşağı'na yerleştirilen ay-yıldız figürlü belediye logosunu kaldırmıştı. Demirtaş Adıyaman ve Adana valilikleri görevinde bulunmuştu.