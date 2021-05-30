Şanlıurfa Eyyübiye’de arsa icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Şanlıurfa İl, Eyyübiye İlçe, 126 Ada, 1 Parsel, BULDUK Mahalle/Köy, ARSA vasıflı taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre; Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi Bulduk mah. mevkii 126 ada 1 nolu arsa vasıflı taşınmazın bulunduğu bölgenin köy yerleşim alanı olduğu ve kadastro parseli olduğu imar durumunun bulunmadığı öğrenilmiştir.

Taşınmaz Eyyübiye Belediyesi sınırları içerisinde yer olmakta olup, belediye hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Taşınmaz yamuk bir geometrik forma sahiptir. Parsel eğimli ve engebeli bir topografik yapıya sahiptir. Parselin doğusundan kadastro yoluna cephesi bulunduğu görülmüştür. Keşif günü yapılan incelemelerde, parsel üzerinde birden fazla yapının bulunduğu ve yapıların köy halkına ait olduğu görülmüş olup, yalnız arsa alanı üzerinde işlem yapılmıştır.

İlgili arsanın satış detayları ilanda belirtilmiştir.

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